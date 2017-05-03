  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.538
    EURO 3.851
  • BIST 93862.74
    ALTIN 140.701
Buradasınız : » » ABD'li komutan Dorrian'dan 'PKK' gafı

ABD'li komutan Dorrian'dan 'PKK' gafı

Albay Dorrian, basın brifinginde "PKK'nın, Suriye Demokratik Güçlerinin bir parçası olduğunu" ifade etti daha sonra kastının YPG olduğunu söyleyerek sözlerini düzeltti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDli komutan Dorriandan PKK gafı

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'da basın mensuplarının Rakka operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Rakka'nın izole edilmesi operasyonuyla ilgili değerlendirmeler yapan Dorrian'ın PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve onun silahlı kolu YPG'yi kastederek, "PKK'ya gelince, onlar Suriye Demokratik Güçlerinin bir parçası ve Suriye Arap Koalisyonu da bir parçası." demesi dikkati çekti.

Dorrian'ın sözlerinin hemen ardından bir basın mensubunun, "Sanıyorum PKK, Suriye Demokratik Güçlerinin parçası dediğinizi duydum, netleştirmek için soruyorum" sorusuna Koalisyon Sözcüsü, "Öyle mi söyledim? YPG dedim." cevabını verdi.

PYD'nin, terör örgütü PKK ile bağını reddeden ABD, ana omurgasını PYD'nin oluşturduğu SDG'ye askeri anlamda destek vermeye devam ederken Koalisyon Sözcüsünün "PKK" gafı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Albay Dorrian, Rakka bölgesinde 3-4 bin civarında DEAŞ militanı olduğuna inandıklarını dile getirerek, yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin katkıları çok değerli"

Sözcü Dorrian, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede verdiği katkının çok önemli olduğunu ve Dabık gibi DEAŞ için çok önemli birçok yerin Türkiye'nin desteğiyle geri alındığını dile getirdi. Dorrian, "DEAŞ'la mücadele NATO müttefikimiz Türkiye'nin katkıları çok değerli." şeklinde konuştu. 

Etiketler: PKK, DEAŞ, terör örgütü, john dorrian, PYD
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER