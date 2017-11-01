  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.833
    EURO 4.454
  • BIST 112546.19
    ALTIN 157.108
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'li eski diplomattan vize eleştirisi: Sıra dışı bir taktik

ABD'li eski diplomattan vize eleştirisi: Sıra dışı bir taktik

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza, "20 yıllık kariyerimde bütün ülkeye vizeye sınırlama getirmek gibi bir şey düşünmedim" diyerek kararı alanları eleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDli eski diplomattan vize eleştirisi: Sıra dışı bir taktik

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi Washington’da masaya yatırıldı.

Merkezi Washington’da bulunan Turkish Heritage Organization'ın düzenlediği konferansa ABD-Türkiye arasındaki vize krizi damgasını vurdu.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Bryza, "20 yıllık kariyerimde bütün ülkeye vizeye sınırlama getirmek gibi bir şey düşünmedim" diyerek kararı alanları eleştirdi.

ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Bryza, Washington yönetiminin uygulamasının "sıra dışı ve beklenmedik" olduğunu vurgulayarak kararı alanları eleştirdi.

İki ülke arasında "iletişim sorunu" yaşandığını savunan Bryza, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün ikili ilişkileri olumsuz etkilediğine değindi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan da ABD'nin vize işlemlerini askıya almasının eleştirerek, ABD'nin daha önce böyle bir uygulama yapmadığını hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: abd, matt bryza, abd vize
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER