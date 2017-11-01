ABD'li eski diplomattan vize eleştirisi: Sıra dışı bir taktik

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi Washington’da masaya yatırıldı.

Merkezi Washington’da bulunan Turkish Heritage Organization'ın düzenlediği konferansa ABD-Türkiye arasındaki vize krizi damgasını vurdu.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Bryza, "20 yıllık kariyerimde bütün ülkeye vizeye sınırlama getirmek gibi bir şey düşünmedim" diyerek kararı alanları eleştirdi.

ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Bryza, Washington yönetiminin uygulamasının "sıra dışı ve beklenmedik" olduğunu vurgulayarak kararı alanları eleştirdi.

İki ülke arasında "iletişim sorunu" yaşandığını savunan Bryza, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün ikili ilişkileri olumsuz etkilediğine değindi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan da ABD'nin vize işlemlerini askıya almasının eleştirerek, ABD'nin daha önce böyle bir uygulama yapmadığını hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber