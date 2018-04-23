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Buradasınız : » » ABD'li Demokrat Parti'nin davasına Rusya'dan cevap

ABD'li Demokrat Parti'nin davasına Rusya'dan cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'deki Demokrat Parti’nin 2016 başkanlık seçimleri öncesinde komplo kurdukları iddiasıyla Rusya'ya açtığı davayı değerlendirdi.

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ABDli Demokrat Partinin davasına Rusyadan cevap

"Demokratik Ulusal Komite’nin (DNC), 2016’daki ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili Rusya'ya dava açtığı iddialarıyla karşılaştık" diyen Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını, neler yapılacağı konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova açılan davaya yönelik, "Haberler doğruysa bu, Demokratların aldıkları yenilgiyi haklı çıkarmak için yaptıkları bir girişim gibi görünüyor" dedi.

ABD'deki Demokrat Parti, Rusya'ya; ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibine, WikiLeaks ile bazı kişi ve kurumlara "2016'daki başkanlık seçimi kampanyasını sekteye uğratmak için komplo kurma" suçlamasıyla dava açmıştı.

Etiketler: zaharova, rusya, Demokrat Parti, abd, Trump
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