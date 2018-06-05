ABD'li Büyükelçi'den Almanya'yı kızdıran açıklama

Almanya'nın muhafazakarlığıyla bilinen internet sitesi Breitbart'a konuşan ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Avrupa’nın sağcı hükümetlerini ve çiçeği burnunda sağcı liderlerini güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyledi, "Avrupa'daki muhalif muhafazakar kesimi destekleyeceğiz" dedi.

Alman ordusuna sert eleştiri

ABD’li büyükelçi, Berlin’in savunma harcamaları politikasını da ağır bir biçimde eleştirerek, Almanya’nın kısıtlı savunma harcamaları nedeniyle caydırıcı bir orduya sahip olmadığını iddia etti.

"Alman yetkililer, diplomaside başarı elde etmek için arkanızda güvenilir bir askeri güç tehdidi olması gerektiğini biliyor" diye konuşan Grenell, "Bu, halihazırda Almanya’nın diplomasi diyaloğunda eksik olan unsurlardan biri. Zira şu anda güvenilir bir askeri güç tehdidinden yoksunlar" dedi.

İşler durumda denizaltı bile yok

Berlin Büyükelçisi, yetersiz savunma harcamalarının federal ordunun gerektiğinde harekete geçme kapasitesini de düşürdüğünü öne sürdü.

"Alman yetkililer, hazırlıklı olmamanın ciddi bir sorun teşkil ettiğinin bilincinde" diyen Grenell, Almanya'nın işler durumda bir denizaltısının bulunmadığını hatırlatarak, "Şu anda (Almanya’nın) hazır durumda bir ordusu yok" dedi.

Berlin - Washington hattında gerginlik

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni atadığı büyükelçinin bu sözleri, iki ülke arasında krize yol açtı. Almanya, Büyükelçi'nin siyasi açıklama yapmasına tepki gösterdi ve Trump yönetiminden açıklama istedi.

Eski SPD Genel Başkanı ve Milletvekili Martin Schulz, "Büyükelçi Grenell aşırı sağcı, sömürgeci bir subay gibi davranıyor" dedi.

Parlamento'daki Sosyal Demokratların Başkan Yardımcısı Rolf Muetzenich, Büyükelçi'nin, diplomatik ilişkileri düzenleyen 1961 Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi.

Brookings Enstitüsü ABD ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Tom Wright attığı tweet'te, Grenell'in söz konusu açıklamalarının Trump yönetiminin tarafsızlık söylemiyle çeliştiğine dikkat çekti:

"ABD'nin Almanya Büyükelçisi Ric Grenell'den Breitbart'a bomba röportaj. Düzen karşıtı muhafazakarları güçlendirmek için Avrupa’nın iç politikasına müdahale edeceğini söylüyor. Trump yönetiminin tarafsızlığına dair Dışişleri Bakanlığı’nın duruşuyla doğrudan bir çelişkiye işaret ediyor."

Çifte standart

Almanya, geçen ay Türkiye'nin iç hukuk sistemine karışmakta herhangi bir sakınca görmemişti.

Eski HDP Eş Başkanı ve eski Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın duruşmasına alınmayan Alman diplomatlar, Türkiye'nin iç hukuk sistemine saygılı olmamıştı.

Berlin yönetimi de, kendi büyükelçisinin sosyal medyadaki yorumlarına göz yummuştu.

Kaynak: TRT Haber, DW