ABD'li Bakan'dan istifa çağrılarına olumsuz yanıt

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Yale Üniversitesi'nden 350'den fazla okul arkadaşının istifa çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Yahudi bir aileden gelen Mnuchin, Yale Üniversitesinden kendisi gibi 1985'te mezun olan 374 okul arkadaşının, "ahlaki sorumluluk" çerçevesinde bakanlıktan istifasını teşvik eden mektubu üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Virginia'nın Charlottesville kentinde yaşanan olaylara verdiği tepkinin yanlış yorumlandığını savunan Mnuchin, "Başkan Trump'a yönelik suçlamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Ülkemizin üstün yetenekli erkek ve kadınlarının yönetimde yer almasının, sizleri ve tüm Amerikalıları rahatlatması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mnuchin, Trump'ın hiçbir şekilde Nazi yanlılarını ve nefret gruplarını, barışçıl göstericilerle eşit tutmadığını vurgularken, bazı konuların medyada yer aldığından çok daha karmaşık olduğunu belirtti.

4 yıllık görev süresini tamamlamayı umduğunu belirten Mnuchin, bu süre içinde regülasyonları basitleştirmeyi, vergi sistemini yenilemeyi ve milyonlarca istihdam üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

Yale Üniversitesinden Mnuchin'le aynı yıl mezun olan 374 öğrencinin imzaladığı mektupta, Trump ırkçı grupların sempatizanı olmakla itham edilirken, "Sizi bir dostunuz, sınıf arkadaşınız ve ülkedaşınız olarak Başkan Trump'ın Nazizme ve beyazların üstünlüğüne verdiği desteği protesto etmek için istifaya çağırıyoruz. Sizin bundan daha iyi olduğunuzu biliyoruz ve doğru olanı yapacağınıza inanıyoruz. " ifadelerine yer verilmişti.

Mektuba neden olan olayların geçmişi

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 14 Ağustos Cumartesi toplanan aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüşün karşıt gruplarca protesto edilmesi sırasında şiddet olayları yaşanmış, olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.

Irkçı ve Nazi yanlılarının yürüyüşünü protesto eden karşı grupları "şiddet yanlısı" olarak tanımlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup, diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.