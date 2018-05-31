ABD'li bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz güçlü, gelecekte de öyle olacak

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, eşi Lola Zinke ile katıldığı ''Türkiye Dostu Amerikalılar Ödülleri'' töreninde Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdi.

Ryan Zinke, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu herkesin anladığını düşünüyor.

"Türkiye ve ABD'nin uzun bir geçmişe sahip iki müttefik, bölgesel ve stratejik ortak."

"İlişkilerimiz gelecekte de güçlü olacak"

Türk ve Amerikan halklarının birbirini sevdiğinden bahseden Zinke, son dönemde gerilen Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili de konuştu.

''Ben iyimserim. Her iki tarafın uzun vadeli içten bir ilişki kurması sadece iki ülke için değil bölge için de önemli. Temelde güçlü olan ilişkilerimizin gelecekte de güçlü olacağından eminim.''

''Karşılıklı anlayış, şeffaflık ve iletişim gerekli''

ABD'li bakana göre ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye ve ABD'nin devlet başkanları ve bakanlar seviyesinde görüşmesi önemli.

Zinke, ''Karşılıklı anlayış, şeffaflık ve iletişime odaklanmalıyız.'' dedi.

"İstikrar ve refahı sağlamak ortak görevimiz"

Ryan Zinke, kendisinin eski bir donanma komutanı olduğunu ve geçmişte Türk güvenlik güçleriyle çalıştığını anlattı.

''Her iki ülkede de istikrar ve refahı sağlamak ortak görevimiz. İhtiyacımız olan şey iletişim.''

"Türkiye ile müttefikliğimiz sürecek"

Türk dostu olarak tanınan ve ödül alan Zinke'in eşi de şunları söyledi:

''ABD-Türkiye ilişkileri şu anda gelinen noktada kesinlikle kritik. Türkiye ile yıllardır müttefikiz ve bunu böyle sürdüreceğimize inanıyorum.''

Kaynak: AA