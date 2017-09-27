  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'li bakan 'Trump'ın vergi reformunu' değerlendirdi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump hükümetinin vergi reformunun yasalaşması durumunda ülke ekonomisinin büyümesinin yüzde 1 artacağını söyledi.

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ABDli bakan Trumpın vergi reformunu değerlendirdi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump hükümetinin vergi reformunun yasalaşması durumunda ülke ekonomisinin büyümesinin yüzde 1 artacağını söyledi.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında önemli vaatlerinden biri olan vergi reformu hakkında konuşan Ross, bunun olası ekonomik etkilerini Amerikan televizyon kanalı CNBC'ye değerlendirdi.

Ross, vergi reformu tasarısının yasalaşması sonucu ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yıllık yüzde 1 artacağını belirtti.

ABD'de kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 15-20'ye çekmeyi öngören tasarı nedeniyle federal hükümetin gelirlerinde azalma olmayacağını savunan Ross, şunları kaydetti:

"GSYH'de yıllık yüzde 1'lik artış, 10 yıl içinde GSYH'de 10 trilyon dolardan daha fazlasına denk geliyor. Bu da federal hükümet için 3 trilyon dolar daha fazla gelir demek. Bunlar, ABD büyüklüğünde bir ülke için bile devasa rakamlar. Bu nedenle vergi değişiklikleri dönüştürücü olaylar olabilir."

Trump hükümetinin, vergi reformu tasarısının ayrıntılarını bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Tasarının bu yıl sona ermeden ABD Kongresinden geçerek onaylanması tahmin ediliyor.

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetmişti. Geçen yıl 18,5 trilyon dolarlık GSYH ile ABD dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sırada yer almıştı.

Etiketler: abd, Trump, vergi reformu
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