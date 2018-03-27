AB'den Yunanistan'a 6,7 milyar euro yardım

Finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ve merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan'a yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının onaylandığını açıkladı.

ESM, Yunanistan'a 28 Mart'ta 5,7 milyar euro gönderecek. Ülkenin kurtarma programını uygulamaya devam etmesi halinde 1 Mayıs'ta da 1 milyar euro'luk bir kredi dilimi daha serbest bırakılacak.

Böylece, Yunanistan'ın toplamda 86 milyar euro'luk 3. Kurtarma Programı çerçevesinde ESM’nin sağladığı kredi miktarı 45,9 milyar euro'ya ulaştı.

Mart ayı başında gerçekleştirilen Euro Grubu toplantısında, Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3. kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşmıştı.

Kaynak: AA