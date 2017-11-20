AB'den yeni Schengen sistemine onay

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkış yapan üçüncü ülke vatandaşlarına ait bilgilerin elektronik ortamda kaydedilip saklanması ve üye ülkelerin ortak kullanımına açılması yönündeki yeni sınır kontrol sistemi düzenlemesini onayladı.

Buna göre, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Schengen Bölgesi sınırlarına girdiklerinde elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen Bölgesi gümrüklerinde isim, pasaport veya seyahat belgesi, parmak izi, fotoğraf, giriş ve çıkış tarihi gibi bilgileri kaydedilerek ortak kullanıma açılacak.

Schengen Bölgesi ülkelerinin ortak bilgi bankası haline gelecek bu bilgiler, vize sürelerini aşanları tespit etmeye yarayacak. Yeni sistem ayrıca sahte pasaport ve kimlik kullanımını da önleyecek.

Yeni sistemde kaydedilen bilgilere gümrük kontrol görevlileri, vize başvurularını değerlendirenler ve Europol erişebilecek.

AB Komisyonunun 2016'da hazırladığı Schengen reformu planının bir parçası olan düzenleme 2020'de yürürlüğe girecek.

Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.