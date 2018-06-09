AB'den Venezuela'ya 40 milyon dolar yardım

Avrupa Komisyonu yetkilileri, Venezuelalılara 40 milyon dolar yardım yapacak.

Yardımın büyük bölümü ülke içinde ve dışında yaşayanlara temiz su, gıda ve sağlık hizmeti için harcanacak.

Yaptırım tehdidi

Venezuela'da 20 Mayıs'taki devlet başkanı seçiminin demokratik olmadığını savunan yetkililer, üst düzey yetkilileri yeni yaptırımla tehdit etti.

Komisyonun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, kısa süre önce Venezuela'nın Kolombiya sınırını ziyaret etti.

"Bu trajediye seyirci kalamayız"

Stylianides, krizin çok açık emarelerini gördüğünü söylüyor.

"Birçok kişi hayati öneme sahip ilaçlardan yoksun ve insani yardıma ihtiyaçları var. Bu insanlık trajedisine seyirci kalamayız."

"Yardım Venezuelalı yetkililerin eline geçmemeli"

Avrupa Komisyonu sözcüsü de yardımın Venezuelalı yetkililerin eline geçmemesi için BM ve Kızılhaç gibi bölgede çalışan örgütlere verileceğinden bahsetti.

Sivil toplum örgütleri verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor.

Milyonlarca Venezuelalı başka ülkelere gitti

Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor.

Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti.

Kaynak: AA