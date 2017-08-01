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AB'den Türkiye açıklaması

Türkiye ile Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesi için AB üyesi ülkelerden yetki talep edildiği, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar sağlayacağı bildirildi

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ABden Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, Almanya'nın Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını istediğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, spekülasyonlara ilişkin yorumda bulunmayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısının yapıldığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey." dedi.

Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela ise, AB'nin Türkiye'yle ilişkisinin devam etmesinin son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söyledi.

Komisyonun 2016 sonunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için AB Konseyinden yetki talep ettiğini hatırlatan Gordejuela, "Komisyon, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendiriyor." dedi. 

Etiketler: Avrupa Birliği Komisyonu
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