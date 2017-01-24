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AB'den Trump'a eleştiri: Başarısız olmaya mahkum

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi.

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ABden Trumpa eleştiri: Başarısız olmaya mahkum

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının “başarısız olmaya mahkum” olduğunu söyledi.

Malmström, Brüksel’de, ABD Başkanı Trump’ın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Dünyadaki ülkelerin çoğunun açık bir şekilde yatırım ve ticaret yapılması vizyonu ve görüşüne sahip olduğuna dikkati çeken Malmström, AB'nin başarısının açık toplum olmaya dayandığını söyledi.

Malmström, ABD'nin korunmacı ekonomi politikaları uygulamasının hatalı olacağını belirterek, "Günümüzde, sınırlara tekrar duvar örmek, ticari engeller koymak, insanların özgürce seyahat etmelerini engellemek gibi politikalar başarısız olmaya mahkumdur.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün seçim kampanyasında vadettiği gibi, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için bir başkanlık emri imzalamıştı. Bu tutum, ABD'nin ticari ilişkileri ve Trump yönetiminin ekonomi politikaları ile ilgili endişe ortaya çıkardı. AA
 

Etiketler: Trump, eleştiri, ekonomi, AB
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