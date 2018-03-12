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AB'den Trump'a tepki

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi kararını, "Avrupa'nın çeliği ABD'ye nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?" diyerek eleştirdi.

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ABden Trumpa tepki

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararının, ulusal güvenlik endişesiyle nasıl bağdaştığını anlamadığını ancak gerekli görülürse karşı tedbirlerin alınacağını söyledi.

Timmermans, bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın alınacak vergi tarifesi kararlarıyla güvenliği bağdaştırmasını eleştirerek şöyle konuştu:

"Eğer (ABD Başkanı Donald Trump) alacağı kararların güvenlikle ilgili olduğunu söylüyorsa, o halde bu ilave gümrük vergilerini bize uygulamasına gerek yok. Avrupa'nın çeliği ABD'ye nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?" 

AB'nin bazı karşı önlemler almaya hazır olduğunu hatırlatan Timmermans, bu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarıyla uyumlu olacağının altını çizdi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: vergi, Trump, çelik, alüminyum, abd, AB
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