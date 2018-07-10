  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.73
    EURO 5.533
  • BIST 97042.48
    ALTIN 189.781
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB'den Trump'a mesaj: Dostlarınızın kıymetini bilin, fazla dostunuz yok

AB'den Trump'a mesaj: Dostlarınızın kıymetini bilin, fazla dostunuz yok

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABden Trumpa mesaj: Dostlarınızın kıymetini bilin, fazla dostunuz yok

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok." çağrısında bulundu.

Tusk, Brüksel'deki NATO-AB 2. ortak bildirisi imza töreninde yaptığı konuşmada, "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa'yı doğrudan eleştiren Trump'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan Trump, ABD Avrupa'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Bugün Avrupa savunmaya Rusya'dan çok daha fazla ve Çin kadar harcama yapıyor." diye konuştu.

Tusk, Trump'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok. Para önemlidir ama genel iş birliği daha önemlidir." dedi.

Trump'ın ABD'nin Avrupa'yı düşmanlara karşı tek başına koruduğuna dair açıklamasına değinen Tusk, Avrupa'nın 11 Eylül'ün ardından ABD'ye ilk destek verenlerden olduğunu ve Afganistan'da Avrupalı askerlerin ABD'li askerlerle beraber omuz omuza savaştığını anımsattı.

Tusk, "Sayın Başkan, yarın NATO zirvesinde görüştüğümüzde ve Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünüzde lütfen şunu aklınızda bulundurun, stratejik ortağınız kim, stratejik probleminiz kim" dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER