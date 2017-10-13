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AB'den Trump'a İran resti: Yok etmeye gücü etmez

Mogherini, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın tek taraflı olmadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal etme yetkisinin bulunmadığını söyledi.

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ABden Trumpa İran resti: Yok etmeye gücü etmez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın tek taraflı olmadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal etme yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Mogherini, Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etme tehdidi içeren açıklamasının hemen ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın anlaşmayı iptal etmesine karşı olduklarını kaydeden Mogherini, "Bu ikili bir anlaşma değil, herhangi bir ülkeye ait değil ve onu sona erdirmek de tek bir ülkenin elinde değil. Trump'ın İran ile yapılan anlaşmayı yok etmeye gücü yetmez. BM Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylanan çok taraflı bir anlaşma. Garantiler ve güçlü bir izleme mekanizması sağlayan güçlü bir anlaşma. Dolayısıyla İran'ın nükleer programı sivil amaçlı ve öyle kalmayı da sürdürecek." dedi.

Özellikle bugünlerde Avrupa ve uluslararası toplum olarak işleyen ve ihlal edilmeyen bir nükleer anlaşmayı iptal imkanlarının bulunmadığının altını çizen Mogherini, "Kendi ortak güvenliğimiz için anlaşmayı koruma gibi ortak bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mogherini, bir soru üzerine Trump'ın anlaşmayı sonlandıramayacağına vurgu yaparak "ABD Başkanı çok güce sahip ancak buna (anlaşmayı iptal etme) değil." diye konuştu.

Etiketler: Trump, Mogherini, iran nükleer anlaşma, iran, Avrupa Birliği, abd, AB
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