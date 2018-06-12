AB’den Trump-Kim zirvesi açıklaması: Diplomasiye devam

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Singapur'da gerçekleştirilen Donald Trump-Kim Jong-un zirvesini değerlendirdi.

Mogherini yaptığı yazılı açıklamada, "Trump ve Kim buluşması, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tek yolunun diplomasi olduğu yönündeki inancımızı doğrular niteliktedir. Diplomatik yolun takip edilmesi genelde zordur ancak her zaman kazançlıdır." ifadelerine yer verdi.

Singapur'daki zirvenin Güney ve Kuzey Kore arasında geliştirilen olumlu ilişkilere katkı sunmak adına "çok önemli" ve "gerekli" olduğuna değinen Mogherini, "Tüm uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi tarafından da paylaşılan nihai hedef, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan biçimde nükleerden arındırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini, ABD ve Kuzey Kore liderleri tarafından imzalanan ortak bildirinin söz konusu hedefe ulaşılabileceği sinyalini verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA