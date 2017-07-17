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AB'den Suriye'ye yeni yaptırım

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 16 kişiye yaptırım kararı aldı.

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ABden Suriyeye yeni yaptırım

AB üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyinden, Suriye'ye yönelik yeni yaptırım kararı çıktı.

Kararın, AB'nin kimyasal silahların kullanımı ve yaygınlaşmasıyla mücadelesi kapsamında alındığı bildirildi.

Bu noktada AB, Suriye rejimiyle iş birliği halinde hareket eden 8 üst düzey Suriyeli askeri yetkili ile 8 bilim adamının mal varlığını dondurma ve seyahat yasağı kararı aldığını açıkladı.

Bu kişilerin, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Son alınan kararla, AB'nin Suriye halkına yönelik şiddet içeren baskıdan sorumlu olmaları, rejimi desteklemeleri veya rejimden fayda sağlamaları nedeniyle yaptırım uyguladığı kişi sayısı 255'e ulaştı. AB aynı nedenlerle 67 şirketin de mal varlığını dondurmuştu.

Yaptırımların 1 Haziran 2018'e kadar sürmesi bekleniyor.

Etiketler: Avrupa Birliği, AB'den Suriye'ye yeni yaptırım
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