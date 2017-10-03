AB'den Suriye'de sivilleri koruma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de son iki haftada hayatını kaybeden sivil sayısının bu yılın en yükseği olduğunu belirterek, tüm taraflara sivilleri koruma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides'in yaptıkları ortak yazılı açıklamada, özellikle 19 Eylül'den itibaren İdlib, Halep ve Hama'yı hedef alan yoğun hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Geçen ayki ölü sayısının bu yılın en yükseği olduğu vurgulanan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların yanı sıra yardım görevlilerinin de bulunduğu ifade edildi.

"Uluslararası hukuku ihlal edenler cezasız kalmayacak"

Bunun uluslararası hukukun ve anlaşmaların açıkça ihlali olduğu belirtilen açıklamada, "AB, çatışmadaki tüm taraflara Uluslararası Savaş Hukuku uyarınca sivilleri ve altyapıyı koruma çağrısı yapıyor. AB, uluslararası toplumla birlikte hareket ederek Uluslararası Savaş Hukuku'nu kasıtlı olarak ihlal edenlerin cezasız kalmamasını sağlayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini kısıtlama olmadan yerine getirebilmesi için tüm ilgili taraflara çağrıda bulunuldu. Yakın zamanda düzenlenen saldırılar sonucunda Suriye'nin kuzeyinde hastane ve diğer önemli altyapıların çok ciddi şekilde zarar gördüğü ve hatta yok edildiği bildirilen açıklamada, bazı yardım kuruluşlarının bölgede faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığı vurgulandı.

AB'nin Suriye'de siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması kararının olumlu karşılandığı değerlendirmesi yer aldı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) dünkü raporunda, Suriye'de çatışan tarafların saldırılarında eylül ayı içinde 200'ü çocuk, 144'ü kadın en az 912 sivilin öldüğünü açıklamıştı.