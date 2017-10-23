  • 23 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.706
    EURO 4.356
  • BIST 107660.54
    ALTIN 151.863
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB'den Sudan'a yardım eli

AB'den Sudan'a yardım eli

Avrupa Birliği, Sudan'ın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına 106 milyon avroluk yardımda bulunacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABden Sudana yardım eli

AB Komisyonu, Sudan'da 4,8 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ülkeye 106 milyon avroluk destek paketi sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, destek paketinin 46 milyon avroluk bölümünün beslenme, sağlık, su ve eğitim gibi insani yardım alanlarında kullanılacağı, 60 milyon avronun ise sığınmacılara yönelik projelere verileceği bildirildi.

AB'nin, Sudan'a 2011 yılından beri toplam 422 milyon avro insani yardımda bulunduğu anımsatılan açıklamada, Sudan'ın çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtildi. 

Etiketler: AB, sudan, yardım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER