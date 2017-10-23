AB'den Sudan'a yardım eli

AB Komisyonu, Sudan'da 4,8 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ülkeye 106 milyon avroluk destek paketi sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, destek paketinin 46 milyon avroluk bölümünün beslenme, sağlık, su ve eğitim gibi insani yardım alanlarında kullanılacağı, 60 milyon avronun ise sığınmacılara yönelik projelere verileceği bildirildi.

AB'nin, Sudan'a 2011 yılından beri toplam 422 milyon avro insani yardımda bulunduğu anımsatılan açıklamada, Sudan'ın çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtildi.