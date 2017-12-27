  • 27 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » AB'den Rusya'ya seçim eleştirisi

AB'den Rusya'ya seçim eleştirisi

AB, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalif Navalnıy'ın adaylığının reddedilmesinin, siyasi çoğulculuk ve demokratik seçim ihtimaline "ciddi şüphe" düşürdüğünü açıkladı.

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ABden Rusyaya seçim eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen muhalif Aleksey Navalnıy'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığının reddedilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Navalnıy'ın Rusya'da adil bir biçimde yargılanmadan hüküm aldığı belirtilerek, "Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'ın geçmiş mahkumiyeti sebebiyle 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını belirten kararı, Rusya'daki siyasi çoğulculuk ve demokratik seçimler yapılması ihtimalleri hakkında ciddi şüpheler uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak seçimlerde herkese eşit fırsat verilmesinin beklendiğini vurgulanan açıklamada, siyasi amaçlı suçlamaların seçimlere katılımı engellemek için kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'da yapılacak seçimlere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin davet edilmesinin beklendiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinde öne çıkan isimlerden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkumiyet nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, rusya, Aleksey Navalnıy
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