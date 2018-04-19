AB'den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Kore'ye yönelik yaptırımlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. AB, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye kısıtlayıcı yaptırımlarını artırdı.

AB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; AB'nin yaptırımlar listesine 4 kişiyi daha eklendi. Böylece, AB'nin Birleşmiş Milletler'den (BM) bağımsız olarak kendi listesinde Kuzey Kore'den yaptırım uyguladığı kişi sayısı 59'a yükseldi. AB, bu çerçevede 9 şirkete daha yaptırım uyguluyor.

Diğer yandan BM kararlarıyla uyumlu olarak AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş kurum sayısı 75, kişi sayısı da 80 olmuş durumda.

Açıklamada, AB'nin, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlamlı bir diyalog yürütmesi gerektiği konusunda ısrarlı tutum sergilemeye devam ettiği hatırlatıldı.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı verecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA