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Buradasınız : » » AB'den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

AB'den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları daha da genişletti.

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ABden Kuzey Koreye ilave yaptırım

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarıyla uyumlu yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Bu kapsamda Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 17 kişi daha AB'nin yaptırım listesine eklendi. Bu kişilerin BM tarafından uygulanan yaptırımları deldiği, yasa dışı ticari faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

AB'nin ilave yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu toplam 10 kurum ve 58 kişi bulunuyor.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yaptırım, Kuzey Kore, AB
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