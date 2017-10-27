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Buradasınız : » » AB'den Katalonya'nın bağımsızlığına ilk tepki

AB'den Katalonya'nın bağımsızlığına ilk tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak açıklama yapıldı.

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ABden Katalonyanın bağımsızlığına ilk tepki

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." dedi.

Etiketler: son dakika, Katalonya, Avrupa Birliği
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