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AB'den, İsrail'in saldırılarına "zayıf" tepki

Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'deki katliamına zayıf bir tepki göstererek, "İsrail, barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygılı olmalı" dedi.

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ABden, İsrailin saldırılarına &quot;zayıf&quot; tepki

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 43 Filistinli şehit olurken, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yazılı açıklamasında, Gazze sınırında İsrail tarafından açılan ateşlerde, aralarında çocukların da olduğu Filistinli onlarca kişinin yaşamını yitirmesini kınamaktan kaçındı.

Mogherini, sadece daha fazla can kaybının önüne geçmek için tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Açıklamasında, "İsrail, barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermeli" ifadesiyle yetinen Mogherini, şiddetin tırmanmasının barış perspektifini ve güvenlik ortamını zayıflatacağını, sadece iki devletli çözümün tarafların amaçlarına ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıldönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin, AB, kudüs
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