AB'den İsrail'e uyarı: Yıkımın çok ciddi sonuçları olur

5 Temmuz tarihinde İsrail askerleri buldozerlerle Batı Şeria'nın Hal El Ahmar köyüne girmişti, 40 ev ve ağılı yıkıp geçmişti.

Avrupa Birliği (AB) Han el-Ahmar'da Filistin toplumunun durumunu yakından takip ediyor.

"Uluslararası hukuka aykırı"

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Han el-Ahmar'ın çok hassas bir bölgede olduğunu söyledi.

Mogherini'ye göre İsrail’in yıkım ve aynı bölgede yeni yerleşim birimleri inşa etme planı uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli çözüm ile kalıcı barışı tehdit ediyor.

"Yıkımın çok ciddi sonuçları olur"

Federica Mogherini, AB'nin İsrail’in bu kararlarını geri çekmesi ve uluslararası hukuktaki yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili beklentisini yineledi.

"AB, İsrail'in Han el-Ahmar bölgesindeki yıkım kararının ve bununla birlikte toplumun isteği dışında yerinden edilmeye zorlanmasının çok ciddi sonuçları olacağını vurguluyor."

Filistinlileri darbettiler

Han el-Ahmar'da Bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken, bazılarını da gözaltına almıştı.

Okullarda terör estiriyorlar

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

İsrail rahat vermiyor

Bölgede, İsrail'in 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirdiği kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesindeki topraklarda.

Yahudileştirme politikası

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki Bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını söylüyor.

Kaynak: AA