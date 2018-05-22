AB'den İsrail'e "insan hakları savunucusunu sınır dışı etme" uyarısı

İsrail İçişleri Bakanlığı, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in çalışma iznini iptal etti ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

AB Dış İlişkiler Servisi karara tepki göstererek, karardan geri dönmesi çağrısı yaptı.

İsrail, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'in "İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle çalışma iznini iptal ettiğini ileri sürmüştü.

HRW Programlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Iain Levine, örgütün İsrail'de ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Bu olay, İsrail'in insan hakları sicilini eleştirenlere karşı giderek artan hoşgörüsüzlüğüne dair son zamanlarda yaşanan örneklerden sadece biri."

Tel Aviv yönetimi, geçen yıl da Şakir'in çalışma izni başvurusunu reddetmiş ancak ABD yönetiminden gelen eleştirilerin ardından Nisan 2017'de bir yıllık çalışma izni vermişti.

Kaynak: AA