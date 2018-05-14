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AB'den İran'la nükleer anlaşma açıklaması

Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineleyerek mevcut anlaşmanın "ilerideki çalışmalar" için temel oluşturabileceğini açıkladı.

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ABden İranla nükleer anlaşma açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic günlük basın toplantısında, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kocijancic, "Amacımız, mevcut anlaşmayı korumak. Bu anlaşma ilerideki çalışmalarımıza temel oluşturabilir" dedi.

2015'te imzalanan anlaşmanın işlediğini vurgulayan Kocijancic, bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından da çeşitli belgelerle teyit edildiğini hatırlattı.

"12 yıllık yoğun diplomatik çabalar sonucu varılan bir anlaşmamız var. İran nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı sürece bunun sürdürülmesinden yanayız."

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran'a ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: nükleer anlaşma, iran, abd, AB
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