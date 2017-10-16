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Buradasınız : » » AB'den İran ile nükleer anlaşmaya tam destek

AB'den İran ile nükleer anlaşmaya tam destek

Avrupa Birliği (AB), İran ile nükleer anlaşmaya tam destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

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ABden İran ile nükleer anlaşmaya tam destek

Avrupa Birliği (AB), İran ile nükleer anlaşmaya tam destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

AB Konseyinin yazılı açıklamasında, AB'nin de oynadığı kolaylaştırıcı rol sonucu İran ile nükleer anlaşmanın "12 yıllık diplomatik çabaların ardından" yapıldığı ve küresel nükleer silahsızlanma mimarisinin temel taşlarından biri olduğu belirtildi.

Anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla İran'ın nükleer programının barışçıl kalmasının sağlandığı kaydedilen açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) İran'ın nükleer hususlara ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini 8 kez teyit ettiği hatırlatıldı.

"AB, İran ile nükleer anlaşmaya tam destek vermeye devam edecek"

Açıklamada, AB'nin İran ile nükleer anlaşmanın tümüyle uygulanması için tam destek vermeye devam edeceği, nükleer tehditlerin giderek arttığı bir dönemde AB'nin İran ile nükleer anlaşmayı korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların kaldırılmasının ekonomik ve ticari ilişkiler açısından olumlu etkilerine dikkat çekilen açıklamada, bunun İran'la iş birliğinin artırılması ve diyalog tesis edilmesine imkan sağladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığına ilişkin açıklaması ve anlaşmanın iptal edilebileceğine yönelik sözlerinin, "ABD'nin iç işleriyle alakalı" olduğuna işaret edilen açıklamada "ABD, adım atmadan önce kendinin, ortaklarının ve bölgenin güvenliğini düşünmeli." ifadeleri yer aldı.

Etiketler: Avrupa Birliği, iran, iran nükleer anlaşma
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