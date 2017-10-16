AB'den Irak'ta misyon kurma kararı

Avrupa Birliği (AB), Irak'ta devlet kuruluşlarının inşası gibi sivil konularda Iraklı yetkililere yardımcı olmak için bir misyon kurma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'den 35 uzmanın katılacağı misyonun yıl sonunda Bağdat'ta kurulacağı bildirildi. Misyonun bir yıllık bütçesinin 14 milyon avro olacağı, başkanlığını ise Alman Markus Ritter'in yürüteceği açıklandı.

Misyonun Iraklı yetkililere Irak ulusal güvenlik stratejisinin sivil unsurlarına ilişkin yardım sağlayacağı belirtilen açıklamada, misyonun güvenlik ve barışı koruma yetkisine sahip devlet kuruluşlarının inşasına destek vereceği bildirildi.

Açıklamada, Irak'ın ulusal güvenliğini öncelikli olarak tehdit eden unsurların terörizm, yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık, etnik ve mezhepsel kutuplaşma olduğu, AB misyonunun Iraklı yetkililere bu konularda yardım sağlayacağı ifade edildi.

Misyonun Birleşmiş Milletler, NATO ve DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonla yakın iş birliği içinde hareket edeceği duyurulan açıklamada, kararın Irak hükümetinden gelen talep doğrultusunda alındığı kaydedildi.