  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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AB'den Irak ordusuna "sivil destek"

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Irak ordusunun sivil kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlama kararı aldı.

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ABden Irak ordusuna &quot;sivil destek&quot;

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Irak ordusunun sivil kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlama kararı aldı.

AB üyesi 28 ülkenin 28 dışişleri bakanını bir araya getiren AB Dışilişkiler Konseyi, Irak ordusunun kriz yönetimi kapasitesini geliştirmesine katkı sunma kararı aldığını açıkladı.

Iraklı yetkililerin AB'den sivil güvenlik sektörünün reforme edilmesi için yardım istediği, bu bağlamda AB Konseyinin Irak'ta sivil bir misyon üstlenmeye karar verdiği belirtilen açıklamada, kararın AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikası çerçevesinde alındığı bildirildi.

AB'nin yeni misyonu çerçevesinde Iraklı yetkililere güvenlik bağlamında sivil konularda tavsiye ve destek sağlanacağı, bu noktada Irak'a gönderilecek ekibin polis teşkilatının yeniden yapılandırılması ve terör ile organize suçlarla mücadele alanlarında uzman kişilerden seçileceği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede güvenlik ve barışın sağlanması için devlet kurumlarının inşasına katkı sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yeni misyonunun temel amaçları, hukukun üstünlüğü bağlamında çatışmaların önlenmesi, terör, yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık ve etnik-mezhepsel ayrımcılıkla mücadele olarak sıralandı.

Musul'un DEAŞ'tan kurtuluşunun ardından açıklama yapan AB yetkilileri, bundan sonraki süreçte sivil halkın korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Etiketler: AB, Avrupa Birliği, Irak ordusu
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