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AB'den Google'a rekor ceza

Android işletim sistemi Google'ın başını derde soktu. Avrupa Birliği teknoloji devini 4,3 milyar euroluk cezaya mahkum etti.

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ABden Googlea rekor ceza

Avrupa Birliği (AB) ile teknoloji devi Google arasında Android işletim sisteminden kaynaklanan anlaşmazlık bir süredir gündemdeydi.

4,3 milyar dolar

Avrupa Birliği Komisyonu, Google'ın rakiplerini Android işletim sistemi kullanarak engellediği gerekçesiyle para cezasını gündemine almıştı.

AB Rekabetten Sorumlu Komisyon üyesi Margrethe Vestager konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Burada Google'a 4,3 milyar euro ceza kesildiğini açıkladı. 

Google'a yasaklar yolda

Avrupa Komisyonu ayrıca, Google'ın Chrome web tarayıcısı ve diğer servislerinde de Android işletim sistemi kullanmasını yasaklayabilir.

Kaynak: TRT Haber, REU

Etiketler: Google, Avrupa Birliği, AB
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