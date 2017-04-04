  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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AB'den Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'deki kimyasal saldırıda asıl sorumluluğun Esed rejiminde olduğunu söyledi.

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ABden Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'deki kimyasal saldırıda asıl sorumluluğun Esed rejiminde olduğunu söyledi.

Mogherini, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin haberlerin korkunç olduğunu belirtti. Saldırının, herhangi bir savaştaki başlıca önceliğin çatışmaları durdurmak olduğunu dramatik bir şekilde yeniden hatırlattığını kaydeden Mogherini, "Açıkça, asıl sorumluluk rejimde. Çünkü rejimin sorumluluğu, kendi halkına saldırmak değil onları korumaktır." dedi.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal silah saldırısında çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği bildirilmişti.

Esed rejimi, son 10 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlerken, İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıda 20 sivil zehirlenmişti.

Etiketler: Avrupa Birliği, Esed Rejimi, kimyasal silah saldırıları, suriye
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