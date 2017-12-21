AB'den Esed rejimine kınama

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesinde yaşanan saldırıları, devam eden kuşatmayı ve ülke çapındaki insan hakları ihlallerini kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, "AB, Suriye'de kuşatma benzeri koşullarda yaşayan 1,3 milyonun üzerinde insanın durumundan ve ülke genelinde 13,1 milyon muhtaç kişinin insani yardımdan yoksun bırakılmasından derinden endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Esed rejimine, derhal ülkede yardım dağıtımına ve tıbbi tahliyelere izin verme çağrısında bulunulan açıklamada, "Suriye'de savaş bitmekten çok uzak durumda. AB, Suriye'deki sistematik, yaygın ve ağır insan hakları ihlallerini, yakın zamanda gerçekleşen saldırıları ve Doğu Guta'da devam eden kuşatmayı şiddetle kınıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik insani yardıma ve tıbbi tahliyelere ısrarla engel olmasının apaçık biçimde uluslararası hukuk ve BM Güvelik Konseyi kararlarının ihlali olduğu vurgulandı.

Suriye'de kalıcı çözüm sağlanması için BM öncülüğündeki Cenevre sürecinin önemine işaret edilen açıklamada, Esed rejiminin müzakerelerin ilerlemesine engel olduğu kaydedildi.

BM'den Esed rejimine baskı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'de iç savaş başlamasından bu yana insani yardım operasyonları açısından "en kötü" aya tanıklık ettiklerini belirterek, başta Rusya, Çin ve İran olmak üzere bazı ülkelere Beşşar Esed rejimine baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA