AB'den "Brexit istifaları" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine ilişkin, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır." dedi.

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?