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Buradasınız : » » AB'den araçlara yeni zorunluluk

AB'den araçlara yeni zorunluluk

Avrupa Birliği'nde (AB) 31 Mart itibarıyla bütün yeni araçlarda, acil durumlarda otomatik arama yapacak yardım sistemleri yer alacak.

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ABden araçlara yeni zorunluluk

AB Komisyonu'nun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 2015'te onaylanan "eCall" adlı düzenleme 31 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle, AB'de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV ve hafif kamyonetlerde acil durumlarda otomatik olarak arama yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

Yeni sistemle, AB ülkesi 28 ülkede bir motorlu taşıt kaza yaptığında, aracın içindeki sistem otomatik olarak 112'yi arayacak.

Yolcu bu sırada konuşacak durumda değilse, kazanın gerçekleştiği yerin bilgisi en yakın acil merkezine iletilecek. Böylece bölgeye acil servisler hızla müdahale edebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: otomatik arama sistemi, AB
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