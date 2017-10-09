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AB'den açık alanlarda ücretsiz internet düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerde kamuya açık alanlarda ücretsiz internet noktaları kurulmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

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ABden açık alanlarda ücretsiz internet düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerde kamuya açık alanlarda ücretsiz internet noktaları kurulmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerde belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlanan noktalar kurulması projesine onay verildiğini açıkladı.

Buna göre, AB için Wi-Fi (WİFİ4EU) adlı projeye 2019'a kadar toplam 120 milyon avro kaynak ayrılacak. Bu kaynak, öncelikle internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlarda halka ücretsiz kablosuz internet sağlanacak 6 bin nokta kurulmasını sağlayacak.

Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini AB üstlenecek. Bu desteklemeden faydalanan yerel unsurlar ise internet bağlantısını 3 yıl boyunca sürdürmekle yükümlü olacak. Projeyi hayata geçirecek şehirler "ilk gelen alır" yaklaşımıyla belirlenecek.

Söz konusu projenin 2017 sonuna kadar başlatılması bekleniyor.

 

Etiketler: Avrupa Birliği, AB Konseyi, internet, kablosuz internet
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