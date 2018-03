AB'den ABD'ye vergilerden 'daimi muafiyet' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mesajında, "AB, ABD'nin gümrük vergilerinden kalıcı bir şekilde muaf tutulma çağrısında bulunuyor" değerlendirmesinde bulunan Tusk, güçlü Atlantik ötesi ilişkilerin ABD'nin güvenliği ve refahı için önemli olduğunu anımsatarak, ticaretle ilgili ortak kaygıların diyalogla çözümlenmesi gerektiğini belirtti.

EU calls for permanent exemption from US tariffs. #EUCO recalls commitment to strong transatlantic relations as a cornerstone of security, prosperity for US, EU and underlines support for dialogue on trade issues of common concern. #overcapacity https://t.co/5is7GKxyng