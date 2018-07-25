AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulaması halinde AB'nin 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yaptığını söyledi.

Malmström, İsviçre'nin Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarım buna gerek kalmaz ve bir çözüm bulabiliriz ama AB Komisyonu çok sayıda ABD ürününü içeren 20 milyar dolarlık uzun bir liste hazırlıyor" dedi.

"AB tüm sektörlere gümrük vergilerini kaldırmayı müzakere etmeye hazır"

Söz konusu gümrük vergisi misillemesinin herhangi bir ABD eyaletini hedefe almayacağını belirten Malmström, tarım, makine, yüksek teknoloji gibi çeşitli ürünleri kapsayacağını anlattı.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger de, Almanya yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, AB'nin tüm sektörlere yönelik gümrük vergilerini kaldırmayı müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerinin kaldırılması halinde yapılabileceğini söyledi.

AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıkları ve ticaret savaşını önlemek istediklerine dikkat çeken Oettinger, mevcut gümrük vergileri kaldırılırsa hızla müzakerelere başlanabileceğini ve hafifleştirilmiş bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) üzerinde uzlaşı sağlanabileceğini belirtti.

Trump-Juncker görüşmesi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump bugün Washington'da görüşme yapacak.

Juncker, Trump'la ticari konuları görüşecek. Juncker ve Trump'ın transatlantik ticareti geliştirmeye odaklanacakları toplantının diğer gündem maddeleri güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme olacak.

ABD ile AB arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA