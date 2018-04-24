AB'den 85 hükümet ve sivil toplum kuruluşuna Suriye için yardım çağrısı

Suriye'deki iç savaş sekizinci yılına girmişken Avrupa Birliği (AB), 85 hükümet ve sivil toplum kuruluşunu insani yardım, sınırlı yeniden yapılandırma ve yıkılmış şehirlerin mayından temizlenmesi için finansman oluşturmaya davet etti.

En büyük bağışçılar arasında Avrupa Birliği, ABD, Norveç ve Japonya yer alıyor.

2016'da Londra'da ve 2017'de Brüksel'de yapılan toplantıların ardından üçüncüsü düzenlenecek konferansın, DEAŞ'lı teröristleri ülkeden çıkarma mücadelesinde ağır hasar gören şehirlere elektrik ve su götürülmesine yardımcı olması bekleniyor.

Ancak muhtemelen yardımın çoğu, Suriye dışındaki mültecilere ve Suriye içinde yerlerinden edilmiş milyonlarca kişiye kullanılacak.

Bunlar arasında, son altı haftada başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da, Esed rejiminin bombardımanından kaçan 160 bin kişi de var.

Kaynak: Reuters