  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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AB'den 5 Japon şirketine 34 milyon avro ceza kesti

Avrupa Birliği (AB), hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 5 Japon firmaya kartel oluşturdukları gerekçesiyle 34 milyon avro para cezası verdi.

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ABden 5 Japon şirketine 34 milyon avro ceza kesti

AB Komisyonu, kartel oluşturdukları gerekçesiyle emniyet kemeri, hava yastığı gibi sürüş güvenlik ekipmanları üreticisi 5 Japon şirketine ilişkin incelemesini tamamladı. Komisyon, söz konusu 5 şirkete 34 milyon avro para cezası verilmesine karar verdi.

Açıklamada, Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei ve Marutaka şirketlerinin 2004-2010 yılları arasında ortak fiyat belirlediklerinin ve hassas verileri paylaştıklarının belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu firmalarının Avrupa'da üretim yapan Toyota, Suzuki ve Honda gibi Japon otomobil şirketlerine ürün sağladıklarına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu kartel faaliyetinin Avrupa dışında olmasına rağmen etkilerinin tüketicilere yansıdığı gerekçesiyle ceza verildiği ifade edildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Etiketler: kartel cezası, Avrupa Birliği
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