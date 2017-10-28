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Buradasınız : » » AB'de yaz saati uygulaması kaldırılabilir

AB'de yaz saati uygulaması kaldırılabilir

Finlandiya Parlamentosu Ulaştırma ve İletişim Komitesi, Fin hükümetinin yaz saati uygulamasının AB genelinde kaldırılması için çalışması gerektiği konusunda görüş bildirdi.

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ABde yaz saati uygulaması kaldırılabilir

İsveç haber ajansı TT’nin aktardığına göre, 70 bin Finli, ülkede yaz saati uygulamasının kaldırılması için imza toplayarak Parlamento Ulaştırma ve İletişim Komitesine gönderdi.

Vatandaşlardan gelen teklifi ele alan komite, konuyla ilgili uzman görüşüne başvurarak AB direktifi olan yaz saati uygulamasının, AB genelinde kaldırılması için çalışma yapılması gerektiği kanaatine vardı.

Uzmanlar, yılda iki defa saatlerin ileri ve geri alınmasının adaptasyon sorununa neden olduğu görüşünü paylaştı.

Uygulamadan dolayı geçici uyku bozukluğu ve çalışma sorunu yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, saat değişiminin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Dünya nüfusunun 4'te biri yaz saatinden etkileniyor

Dünya nüfusunun yaklaşık 4’te biri yaz saatini kullanıyor. Türkiye'de ise geçen yıl, kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Finlandiya Parlamentosu, AB, yaz saati uygulaması
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