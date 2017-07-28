  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » ABD'den Venezuela'ya seyahat uyarısı

ABD'den Venezuela'ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarından dolayı bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı.

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ABDden Venezuelaya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da tırmanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı; başkent Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan görevlilerin ailelerinin ise ülkeyi terk etmesi istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya seyahat uyarısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal karışıklık, şiddet olayları, gıda ve ilaç sıkıntısı sebeplerinden dolayı Venezuela'ya seyahat edecek Amerikan vatandaşlarını uyarmaktadır." ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde görev yapan kişilerin ailelerinin ülkeyi terk etmesi istenirken, çalışanlardan isteyenlerin ülkeden ayrılabileceği belirtildi.

Elçilik çalışanlarının gece saatlerinde ülke içinde şehirler arasında yolculuk yapmaması gerektiği de ifade edilen açıklamada, Simon Bolivar Havalimanı çevresinde insan kaçırma olaylarının yaşandığı, bu sebeple seyahat edecek yolcu ve elçilik çalışanlarının dikkatli olması istendi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 1 Mayıs’ta ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunarak, 30 Temmuz 2017'de özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı. AA

Etiketler: abd, venezuela, seyahat uyarısı
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