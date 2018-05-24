ABD'den Venezuela'ya misilleme: Diplomatlar "istenmeyen kişi" ilan edildi

Venezuela, ABD yaptırımlarına misilleme olarak ABD'nin Caracas Büyükelçisi Todd Robinson'un ardından iki üst düzey diplomatı daha sınır dışı etti.

Bu karara ABD yönetiminden cevap gecikmedi. Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği maslahatgüzarı ile Houston'daki konsolosu "istenmeyen kişi" ilan edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Venezuelalı maslahatgüzar ve konsolosun geri gönderilme kararına dair yazılı açıklama yaptı.

48 saat süre tanındı

Nauert, bu kararın Vienna Anlaşması kapsamında aldığını vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Elçiliği'ndeki maslahatgüzarı ve Venezuela'nın Houston'daki konsolosunu istenmeyen kişi ilan etti. Bu kişilerin ABD'den ayrılması için 48 saat süre tanındı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Nicolas Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığı'nı ilk turda kazanmasın ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin "hileli" olduğunu iddia etmişti.

Pompeo, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir" görüşünü savunmuştu.

Kaynak: AA