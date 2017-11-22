  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'den vatandaşlarına Suudi Arabistan uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Suudi Arabistan uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, başta Riyad, Cidde, Dahran olmak üzere Suudi Arabistan’ın tüm bölgelerinde terör saldırıları riskinin bulunduğunu aktardı.

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ABDden vatandaşlarına Suudi Arabistan uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yönelik terör saldırıları riski ve Yemen’den ülkeye fırlatılan balistik füze tehlikesinden dolayı Amerikan vatandaşlarını Suudi Arabistan’a seyahat konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, seyahat uyarısının 29 Mart'ta yapılan seyahat uyarısının yerine geçtiği ifade edilirken, başta Riyad, Cidde, Dahran olmak üzere Suudi Arabistan’ın tüm bölgelerinde terör saldırısı riskinin bulunduğu belirtildi.

DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere birçok terör örgütünün ülkede Suudi ve Batılı kuruluşları hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, cami ve ibadethaneler ile ABD veya Batılıların uğrak yerlerinin terör hedefi riski bulunduğu kaydedildi.

Yıl boyunca Cidde ve Katif’teki saldırıların örnek gösterildiği açıklamasında, Yemen’de devam eden şiddet olaylarının da ülkeye yansıdığı, Yemenli Husilerin fırlattığı balistik füzelerin Riyad ve Cidde’ye ulaşabildiği vurgulandı.

Açıklamada Yemenli muhaliflerin Suudi askeri noktalarını hedef almak üzere sınır ötesine top ateşi gerçekleştirdiğine işaret edilirken, bakanlık vatandaşlarını Cizan ve Nacran şehirleri dahil Suudi Arabistan-Yemen sınırının 80 kilometre kadar yakınına seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

ABD’nin söz konusu bölgelerde vize ve konsolosluk hizmetlerinin de sınırlı verileceği aktarılan açıklamada, ABD vatandaşlarının o bölgelere seyahat etmemesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, seyahat
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