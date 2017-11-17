  • 17 KASIM 2017, CUMA

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ABD'den vatandaşlarına kritik uyarı: Saldırılara karşı dikkatli olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırılarının artmasını gerekçe göstererek vatandaşlarını Avrupa seyahatleri konusunda uyardı.

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ABDden vatandaşlarına kritik uyarı: Saldırılara karşı dikkatli olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'ya seyahat eden vatandaşlarına tatil festival ve etkinliklerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Bakanlık seyahat uyarısının 31 Ocak 2018'de sona ereceğini ifade etti. 

Açıklamada, son zamanlarda Fransa, Rusya, İsveç, İngiltere, İspanya ve Finlandiya'da söz konusu olan saldırıların, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Avrupa'da benzer eylemleri düzenleme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Son yılbaşı ve öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin ile İstanbul'daki Reina gece kulübünde yaşanan terör eylemlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Bakanlığın muhtemel saldırılar konusunda kaygılı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarının bazı terör destekçilerinin ve kendi kendine radikalleşmiş kişilerin saldırılarına karşı dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Teröristlerin silah, patlayıcı madde ve araç gibi birçok saldırı aracını kullanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, turistik yerler, ulaşım noktaları ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra otel, kulüp, restoran, ibadethane, park ve yüksek profilli etkinliklerin saldırganların ilgisini çekebilecek alanlar olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, avrupa, avrupa seyahat, ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırıları, DEAŞ, El Kaide
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