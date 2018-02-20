ABD'den Ukrayna'ya destek: Rusya saldırılarına karşı yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Ukrayna'nın Devrimi Onurunun 4'üncü Yılı" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, 4 yıl önce bugün Ukrayna halkının Kiev Meydanı'nda bir araya gelerek Avrupa'ya dahil olma konusunda seçimlerini açıkladıklarını ve yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"On binler öldü, 1 milyon kişi evini terk etti"

Nauert açıklamada, "ABD, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 600 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Rusya saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." dedi.

Geride kalan 4 yılda Ukrayna'nın önemli adımlar attığını söyleyen Nauert, Ukrayna halkının bütün potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmaların sürmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA