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ABD'den Ukrayna'ya destek: Rusya saldırılarına karşı yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 yıl önce Avrupa'ya dahil olmak için bir seçim yapan Ukrayna halkının, Rusya'nın saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

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ABDden Ukraynaya destek: Rusya saldırılarına karşı yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Ukrayna'nın Devrimi Onurunun 4'üncü Yılı" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, 4 yıl önce bugün Ukrayna halkının Kiev Meydanı'nda bir araya gelerek Avrupa'ya dahil olma konusunda seçimlerini açıkladıklarını ve yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"On binler öldü, 1 milyon kişi evini terk etti"

Nauert açıklamada, "ABD, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 600 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Rusya saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." dedi.

Geride kalan 4 yılda Ukrayna'nın önemli adımlar attığını söyleyen Nauert, Ukrayna halkının bütün potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmaların sürmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, kiev meydanı, rusya, kiev saldırı, abd
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