ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine terör eylemi yapılabileceğine dair istihbari bilgiler sonrasında alınan önlemlerle ilgili konuştu.

"Türk hükümetine, güvenlik güçlerine teşekkür ederiz"

Nauert, “Büyükelçiliğimiz konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz bugün tamamen açık olacaktır. Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert, "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA