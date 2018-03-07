  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.8
    EURO 4.72
  • BIST 116709.93
    ALTIN 163.028
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Büyükelçiliğe yönelik terör tehdidi bulunduğu bilgileri sonrasında gerçekleştirilen incelemeler için Türkiye'ye teşekkür etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden Türkiyeye teşekkür

ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine terör eylemi yapılabileceğine dair istihbari bilgiler sonrasında alınan önlemlerle ilgili konuştu. 

"Türk hükümetine, güvenlik güçlerine teşekkür ederiz"

Nauert, “Büyükelçiliğimiz konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz bugün tamamen açık olacaktır. Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert, "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: heather nauert, ABD büyükelçiliği, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER