ABD'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'na geri dönüş hazırlığı

11 ülkenin 6'sı ile anlaşmalarının sürdüğünü ve kendilerini ticarette yıllardır zorlayan Japonya ile anlaşmak için çok çalıştıklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın şartlarının Başkan Obama dönemindekinden daha iyi olması durumunda geri döneceklerini söyledi.

Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the eleven nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years!