ABD'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'na geri dönüş hazırlığı

11 ülkenin 6'sı ile anlaşmalarının sürdüğünü ve kendilerini ticarette yıllardır zorlayan Japonya ile anlaşmak için çok çalıştıklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın şartlarının Başkan Obama dönemindekinden daha iyi olması durumunda geri döneceklerini söyledi.

Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the eleven nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Nisan 2018

Saatler öncesinde araştırılmasını istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, bu açıklamasından saatler önce, ekonomi danışmanlarından Trans-Pasifik Ortaklık Antlaşması'na (TPP) geri dönülüp dönülemeyeceği konusunda bilgi istemişti. Beyaz Saray Sözcüsü iddiaları doğrulayarak, Trump'ın bu konuda ticaret danışmanlarını görevlendirdiğini ve danışmanlarının "daha iyi bir anlaşma yapılıp yapılamayacağını" da inceleyeceklerini duyurmuştu.

Göreve başlar başlamaz iptal etti

Pasifik Kıyıları'nda yer alan 12 ülke arasında yapılan bir ticaret anlaşması.olan Trans-Pasifik Ortaklığı, Trump'ın göreve başlar başlamaz iptal ettiği ilk anlaşmalardan biriydi. Trump, anlaşmayı "Felaket" olarak yorumlaşmıştı.

Japon Maliye Bakanı Taro Aso: Trump değişebilen bir insan

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, Trump’ın Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'na katılabileceklerini açıklamasından sonra, “Doğruysa, bunu memnuniyetle karşılarım. Ama gerçek olduğunun doğrulanması lazım. Trump, mizaçsal olarak değişebilen bir insan, bu yüzden ertesi gün farklı bir şey söyleyebilir” dedi.

Kaynak: Reuters