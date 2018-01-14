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ABD'den terör ordusu açıklaması

ABD, Suriye'de kurmayı hedeflediği terör ordusuna ilişkin, "30 bin kişilik sınır güvenlik birimi kurmak için çalışıyoruz." dedi.

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ABDden terör ordusu açıklaması

ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye desteğini sürdürüyor.

Suriye'nin dörtte birini işgal eden PKK/PYD şimdi de bölgede ABD'nin desteğiyle sözde ordu kurmaya hazırlanıyor.

ABD'den 400 teröriste eğitim

Sözde terör ordusuna ilişkin ABD'den "30 bin kişilik sınır güvenlik birimi, yeni bir güvenlik gücü için çalışıyoruz." açıklaması geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'ın "Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracağız" açıklamasını takiben atılan somut adımlar ortaya çıkmıştı. 

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve istihbarat teşkilatı CIA, 400 teröriste verdiği eğitimi tamamlamıştı. 

Teröristler, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Fırat Nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitilmişti. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: terör ordusu, suriye, son dakika, abd
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