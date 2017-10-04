  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'den Talabani'nin ailesine taziye mesajı

ABD yönetimi, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümü üzerine Irak halkına ve Talabani'nin ailesine taziyelerini bildirdi.

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ABDden Talabaninin ailesine taziye mesajı

ABD yönetimi, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümü üzerine Irak halkına ve Talabani'nin ailesine taziyelerini bildirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD, eski Irak Cumhurbaşkanı ve devlet adamı Celal Talabani'nin ölümü üzerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Saddam Hüseyin tiranlığından bugünkü anayasal demokrasiye geçiş sürecinde faydalı işler yapan Talabani'yi gerçek bir vatansever ve ortak olarak hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Talabani'nin ailesinin ve Irak halkının bu yas günündeki acısını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Etiketler: abd, beyaz saray, talabani, Irak
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